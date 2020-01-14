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البرلمان الليبي: لن نوقع على البنود الحالية في محادثات موسكو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:48 ص
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مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
داليا الحسين
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قال عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجلس يرفض تراجع الجيش الوطني الليبي من أماكن تواجده في طرابلس، مشيرا إلى أن المشير خليفة حفتر، القائد الأعلى للقوات الليبية لم يلتقي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين أن البرلمان طالب بإجلاء المرتزقة الأتراك عن ليبيا خلال محادثات موسكو.

وتابع مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: " المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي لن يفرطا في دماء الشهداء ويوقعوا على البنود الحالية في محادثات موسكو"، مؤكدا أنهما لن يتراجعا عن محاربة الإرهاب.

وأشار إلى المجلس والجيش الليبي يرفضان وجود "السراج" على رأس حكومة جديدة، موضحا أنه لابد أن يكون رئيس الحكومة الجديدة والنائبين أن يترشحون من قبل الشعب الليبي والأوساط الليبية وليس مثل "السراج" الذي فرض على الشعب من الخارج.
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الكلمات المفتاحية

لقوات الوطني الليبي المشير خليفه حفتر

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