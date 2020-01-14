خبير: خط الغاز بين إسرائيل وقبرص لا علاقة له بمصر

أكد اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، أن إنشاء خط جديد للغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان لا علاقة له بمصر ولا يؤثر على خط الغاز المصري.



وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الاثنين أن مصر وقعت اتفاقية إنشاء خط غاز مع قبرص، والخط الجديد يوفر ميزة إلى مصر، وسيتم تجميع غاز إسرائيل وسوريا ولبنان ونكون مركزا إقليميا كبيرا، مشيرا إلى أن "إسرائيل ليس لديها إنتاج كافي لإنشاء خط غاز، والخط الجديد بين إسرائيل وقبرص يستغرق بناؤه 7 سنوات وخلال سنتين الأولى سيتم إجراء دراسات وفي حالة عدم وجود غاز لن يتم أنشاؤه.



وتابع مدير الشؤون المعنوية الأسبق: "إسرائيل وقعت اتفاقية مع قبرص واليونان على أمل الحصول على اكتشافات غاز جديدة "، مؤكدا أن إنشاء خط الغاز بين إسرائيل وقبرص لا يتعارض مع اتفاقية مصر مع قبرص.



وأشار إلى إن إسرائيل قامت بتصدير غاز للأردن خاصة أنه لدى الدولة الشقيقة مشكلة في الطاقة، حيث قامت بتوقيع عقود طويلة الأجل، متابعا: "مصر ستحصل على الغاز الإسرائيلي ثم ستقوم بتصدير الشحنة".