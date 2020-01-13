حجاج عبد العظيم ينتهي من تصوير "سر الكتاب 18" (صور)

انتهى الفنان القدير حجاج عبد العظيم، من تصوير "سر الكتاب 18"، وهو فيلم تسجيلي بطولة عدد من الفنانين الشباب، تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس.



وعبر حجاج عبد العظيم، من خلال تصريحات صحفية عن سعادته بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الشباب، وأكد على ضرورة مساندة النجوم الكبار للممثلين الشباب ليساندوهم في بداية مشوارهم الفني، وأن يكونوا قدوة لهم لأجيال قادمة، لأنهم هم القادمون والشباب هو الذي يبدع.



وخلال أيام تصوير فيلم "سر الكتاب 18" ساد بين فريق العمل روح المحبة والتعاون، وحملت الكواليس الكثير من المواقف الطريفة الكوميدية، خاصة مع الفنان القدير حجاج عبد العظيم، الذي أضفى روح السعادة والبهجة في موقع التصوير.



تدور أحداث فيلم "سر الكتاب 18" حول ثلاثة من الشباب تقودهم الصدفة في العثور على كتاب يقوم بتوريطهم في العديد من المشاكل والأخطار، وطيلة الأحداث يحاولون الفرار من الخطر الذي يهدد حياتهم، وذلك في إطار من الإثارة والرعب.



فيلم "سر الكتاب 18" بطولة حجاج عبد العظيم، ابانوب بولس، مينا بولس، عمر حسين، مريم عماد، سماح حسن، سلمى هاني، مروة عبيد، ظهور خاص للطفل أحمد سيد، مدير التصوير كريم عادل، مساعد مخرج أول عمرو حامد، مهندس ديكور حسام التركي، كوافير محمد سعيد، ستايلست سلمي هاني، مخرج منفذ مصطفي الشاهد، تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس، ومن من إخراج بلال العربي.

