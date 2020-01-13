Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيلة أعمال "نويري" تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:55 م
Advertisements
نويري
نويري
حسن شحاتة
Advertisements
أعلنت أناماريا برودان ريجيكامب، وكيلة أعمال المهاجم أرلم نويري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستيوا بوخاريست الروماني، عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع اللاعب الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتطلع مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية، بناءا على طلبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، الذي يسعى بدوره لتدعيم صفوفه عن طريق الحصول على خدمات الفرنسي أرلم نويري، لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

وكيلة أعمال أرلم نويري تؤكد أقترابه من الأهلي

وذكرت أناماريا برودان ريجيكامب وكيلة أعمال المهاجم الفرنسي في تصريحاتها التليفزيونية عبر قناة "جي أس بي" الرومانية، أنه يجري حاليًا التفاوض حول راتب اللاعب صاحب الـ32 عام، مؤكدة أن مفاوضات الأهلي المصري معها من أجل اللاعب وصلت لمرحلة متقدمة.

وأشارت إلى أن انتقال اللاعب أصبح قريبا بنسبة 80%، ولكن المشكلة الوحيدة تتمثل في عمر المهاجم الفرنسي، مضيفة: "نتفاوض حاليًا بشأن راتب اللاعب، والمفاوضات تسير حتى الآن بشكل جيد للغاية".

والجدير بالذكر أن نويري تمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف أخر خلال مشاركته في 13 مباراة مع ستيوا بوخاريست الروماني في الدوري المحلي في الموسم الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نويري والأهلي نويري مهارات نويري مهاجم الأهلي علي سوي أرلم نويري

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ أقل من ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)

3 أسباب تحرم فايلر من ضم لاعب أندرلخت البلجيكي للأهلي

أخبار الأهلي اليوم 31 أكتوبر: بدأ مهمة التخلص من نجم الفريق.. وقرار مفاجيء من فايلر.. والأهلي يفاجيء 4 لاعبين

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

10:05 م

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

10:28 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status