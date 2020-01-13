وكيلة أعمال "نويري" تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أعلنت أناماريا برودان ريجيكامب، وكيلة أعمال المهاجم أرلم نويري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستيوا بوخاريست الروماني، عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع اللاعب الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.





ويتطلع مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية، بناءا على طلبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، الذي يسعى بدوره لتدعيم صفوفه عن طريق الحصول على خدمات الفرنسي أرلم نويري، لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.





وكيلة أعمال أرلم نويري تؤكد أقترابه من الأهلي





وذكرت أناماريا برودان ريجيكامب وكيلة أعمال المهاجم الفرنسي في تصريحاتها التليفزيونية عبر قناة "جي أس بي" الرومانية، أنه يجري حاليًا التفاوض حول راتب اللاعب صاحب الـ32 عام، مؤكدة أن مفاوضات الأهلي المصري معها من أجل اللاعب وصلت لمرحلة متقدمة.





وأشارت إلى أن انتقال اللاعب أصبح قريبا بنسبة 80%، ولكن المشكلة الوحيدة تتمثل في عمر المهاجم الفرنسي، مضيفة: "نتفاوض حاليًا بشأن راتب اللاعب، والمفاوضات تسير حتى الآن بشكل جيد للغاية".





والجدير بالذكر أن نويري تمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف أخر خلال مشاركته في 13 مباراة مع ستيوا بوخاريست الروماني في الدوري المحلي في الموسم الحالي.



