أستاذ علوم سياسية: مؤتمر برلين لن ينجح إلا بقرار مصر

قال معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، لن ينجح إلا إذا قررت القوى الإقليمية على رأسها مصر بأن ينجح.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن مشروع الدولة المصري ضد المليشيات التي تهدد فكر الدولة، ولهذا يجد هذا المشروع قبولًا من الدول الغربية.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن نجاح مؤتمر برلين، لن يكون إلا من خلال إلقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومليشاته السلاح، والاعتراف بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على 85% من الدولة الليبية.

