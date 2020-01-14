Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علوم سياسية: مؤتمر برلين لن ينجح إلا بقرار مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:51 ص
Advertisements
معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
كساب أحمد
Advertisements
قال معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، لن ينجح إلا إذا قررت القوى الإقليمية على رأسها مصر بأن ينجح.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن مشروع الدولة المصري ضد المليشيات التي تهدد فكر الدولة، ولهذا يجد هذا المشروع قبولًا من الدول الغربية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن نجاح مؤتمر برلين، لن يكون إلا من خلال إلقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومليشاته السلاح، والاعتراف بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على 85% من الدولة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمر برلين ليبيا الوطني الليبي

أخبار تهمك

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 9 ساعات

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مجلس النواب الليبي يدعو لإدانة دولية لدعم تركيا للإرهاب

حكومة الوفاق.. بوابة التدخل التركي القطري في ليبيا

السراج: حل الأزمة الليبية ليس بتقاسم السلطة بل الانتخابات الحرة

انطلاق مؤتمر برلين حول الملف الليبي غداُ

متحدث البرلمان الليبي: الجيش الوطني يسيطر على 90% من طرابلس

معتز عبد الفتاح: مصر تمتلك القوة لوقف تحركات تركيا في البحر المتوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

11:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status