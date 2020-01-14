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سمير فرج يكشف سبب تسمية مناورة قادر 2020 بهذا الاسم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:47 ص
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سمير فرج
سمير فرج
داليا الحسين
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كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، عن أسباب تسمية مناورة قادر 2020، مشيرًا إلى أنها أضخم مناورة منذ 8 سنوات.

وقال "فرج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن هيئة تدريب القوات اختارت عدة أسماء، ثم عرضتهم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم اختيار قادر للتأكيد على قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي المصري والدستور والمنشآت الاقتصادية وغيرها.

ولفت إلى أن مناورة قادر 2020 نفذت بالذخيرة الحية، وهذا قمة الأداء في العمل العسكري، متابعا: "الوحدة 999 قتال تقوم بالعمليات الخاصة وقوات المظلات تقوم بمهام قتالية، حيث يحصلون على فرقة تدريب قاسية في أمريكا".

وتابع: "قوات "999 قتال" يجيدون الرماية و"بيعملوا الطلقة خاتم"، ويملكون لياقة بدينة ويتحملون ضغوطا نفسية وجسدية مرتفعة".
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لقوات قادر 2020 القوات المسلحة اخبار

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