خالد أبوبكر مهاجمًا الإخوان: "شوية قرود قاعدين في تركيا"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن انخفاض سعر الدولار بشكل متواصل الفترة الأخيرة، ناتج من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وزيادة إيرادات السياحة، مشددًا على زيادة ضبط آليات السوق لكي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.



وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان تعاني من حالة فلس واضحة، معقبًا: "شوية قرود في تركيا ولندن بيتكلموا عن أي حاجة، وواحد من القرود دول اسمه زوبع، تحدث بأن الدولار سيرتفع لـ150 جنيه"



ولفت إلى أن "زوبع" طالب المصريين في الخارج بعدم تحويل الدولار للجنيه، لأن الدولار سيرتفع 10 أضعاف، معقبًا: "عايزين نعمل قاعدة في البرنامج، كل ما الجنيه يرتفع أمام الدولار، نجيب زوبع الإخواني الهارب نديله قلم على وشه".

