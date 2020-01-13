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صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:34 م
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Harlem Gnohéré
Harlem Gnohéré
الفجر الرياضي
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بات الأهلي قريبًا من التعاقد مع الفرنسي أرلم نويري، مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت أناماريا وكيلة أعمال نويري، بأن المفاوضات مع الأهلي المصري في مراحل متقدمة، حيث نتفاوض حاليًا بشأن راتب اللاعب، والأمور تسير بشكل جيد بيننا حتي الآن.

ونقدم لكم فيديو لمهارات وأهداف صفقة الأهلي المنتظرة :-



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