صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

بات الأهلي قريبًا من التعاقد مع الفرنسي أرلم نويري، مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت أناماريا وكيلة أعمال نويري، بأن المفاوضات مع الأهلي المصري في مراحل متقدمة، حيث نتفاوض حاليًا بشأن راتب اللاعب، والأمور تسير بشكل جيد بيننا حتي الآن.

ونقدم لكم فيديو لمهارات وأهداف صفقة الأهلي المنتظرة :-



