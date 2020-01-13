"ويليام بار": ترامب كان لديه سلطة استهداف سليماني

قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه سلطة مؤكدة في استهداف قاسم سليماني.

وأضاف بار، خلال إفادة صحفية، أن قاسم سليماني كان هدفاً عسكرياً مشروعاً واستهدافه كان إجراءً قانونياً من باب الدفاع عن النفس.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وقال ترامب أن الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من قبل قاسم سليماني.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه: "لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري، وتعمل تقارير لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا".

فمنذ تأكيد مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد قال مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم فعلوا ذلك بسبب وجود خطر وشيك يتعلق بهجمات على دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وأنحاء المنطقة.



