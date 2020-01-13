Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ويليام بار": ترامب كان لديه سلطة استهداف سليماني

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:25 م
Advertisements
ويليام بار
ويليام بار
وكالات
Advertisements

قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه سلطة مؤكدة في استهداف قاسم سليماني.

وأضاف بار، خلال إفادة صحفية، أن قاسم سليماني كان هدفاً عسكرياً مشروعاً واستهدافه كان إجراءً قانونياً من باب الدفاع عن النفس.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وقال ترامب أن الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من قبل قاسم سليماني.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه: "لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري، وتعمل تقارير لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا". 

فمنذ تأكيد مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد قال مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم فعلوا ذلك بسبب وجود خطر وشيك يتعلق بهجمات على دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وأنحاء المنطقة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير أمريكي قاسم سليماني سلطة دونالد ترامب دفاع عن النفس استهداف آفا

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ أقل من ساعتين

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ أقل من ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعزز سفارتها في بغداد بـ 750 جندياً أمريكياً

ترامب: قتل "سليماني" لوقف الحرب وليس بدءها

القصة الكاملة لمقتل "سليماني".. إيران تتوعد وأمريكا ترد: الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لطهران

كاركاتير "سليماني" في أحضان الحسين يثير سخرية النشطاء على مواقع التواصل (صور)

أول تعليق من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بشأن مقتل "سليماني"

لافروف: تصرفات أمريكا تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

10:05 م

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

10:28 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status