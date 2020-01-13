أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 13 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها غياب صالح جمعة عن مران الفريق، واقتراب 4 لاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 13 / 1/ 2020:





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 13 / 1 / 2020:





1- مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي:





يستعد 4 لاعبين لمغادرة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.





واللاعبون المرشحون للرحيل عن الأهلي هم: صالح جمعة، صلاح محسن، حسين السيد، جيرالدو، حيث سيتم حسم موقف اللاعبين الأربعة مع الفريق الأهلاوي خلال الأيام المقبلة، سواء بالرحيل كبيع أو إعارة، بعد طلب السويسري رينيه فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي.





2- حقيقة رحيل أجايى من الأهلي في يناير:





أوضح النادى الأهلى ، موقف المدير الفني للفريق ، السويسرى رينيه فايلر فى رحيل النيجيري جونيور أجايى من القلعة الحمراء.





وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر يرغب في استمرار النجم النيجيري ومعجب بما يقدمه اجاي مع الفريق.





وكما صرح أن أجاي باقي داخل النادي الأهلي وليس من ضمن قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير.





يذكر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم بخواص تهديفية ليحل مكان لاعب أجنبي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





3- مفاجأة.. الأهلي يستفسر من "فايلر" سر تجاهل نجم الفريق:





تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى، من أجل معرفة سبب تجاهل بعض العناصر.





وتبحث اللجنة سر خروج ياسر إبراهيم من حسابات فايلر، والذي أصبح علامة استفهام داخل لجنة التخطيط بالأهلى، خصوصًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة عبّر عنها فى تجربته مع سموحة، كما تعاقد الأهلى معه بمبلغ كبير وصل إلى 30 مليون جنيه.





وهناك ضغوط على السويسرى رينيه فايلر، بمنح اللاعب الفرصة فى المباريات المحلية بالدورى من أجل الحكم على مستواه فى ظل وجود أخطاء ساذجة يقع بها خط الدفاع بالوقت الحالى.





4- إف سي مصر يفاوض حارس مرمي الأهلي:





دخل مسئولو نادي إف سي مصر، في مفاوضات قوية مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وجاءت مفاوضات إف سي مصر مع مصطفى شوبير، كونه حارس شاب ومميز ونال إشادة جميع مدربي الحراس في القلعة الحمراء منذ تواجده بالفريق الأول، وأيضا ليكون ضمن تدعيمات إف سي مصر بعد إصابة سعيد فتحي حارس الفريق بقطع في وتر أكيلس.





ويرفض الجهاز الفني للأهلي، فكرة رحيل الحارس الشاب عن صفوفه في الوقت الحالي.





ويتمسك الأهلي حامل لقب الدوري المصري، باستمرار مصطفى شوبير، رغم محاولات فريق إف سي مصر.





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5- خبر سار للأهلي قبل مواجهة طنطا:





شارك الثلاثي حسين الشحات ومحمود وحيد وحسام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للقاء طنطا في الدوري الممتاز.





وأعلن ثلاثي الأهلي جاهزيتهم للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة بعدما ظهروا بمستوى جيد اليوم في التدريب الجماعي للأحمر.





ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق العائدين من زيمبابوي راحة من المران اليوم الاثنين، على أن يشاركوا في المران اعتبارا من غد الثلاثاء.





6- أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي:





تغيب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق والذي أُقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طنطا بالدوري المصري الممتاز.





واستأنف الفريق تدريباته وسط غياب الأساسيين ورينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بعدما حصلوا على راحة سلبية عقب مواجهة بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا.





وتحدث مصدر داخل إدارة النادي عن أسباب غياب صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، قائلًا إن اللاعب حصل على إذن بالغياب ولم يتعمد تجاهل المران.





وأضاف المصدر: "الجميع يعلم أن الكل يتحدث عن أحوال صالح جمعة داخل النادي، واللاعب يلتزم بكل خطط وكلام المدير الفني، وأن غيابه جاء بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات".





وتابع: "من الوارد أن يتواجد اللاعب ضمن حسابات فايلر، بالمرحلة المقبلة بعدما أظهر جدية واضحة في التدريبات وظهر بمستوى مميز".





موجز أخبار النادي الأهلي الاثنين 13 / 1 / 2020





7- الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي:





بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في البحث والتفاوض مع بدائل لتعويض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.





ويسعى مسؤولو المارد الأحمر، لتجديد تعاقد اللاعب خلال الساعات المقبلة، إلا أنه في ذات الوقت يرغب مجلس القلعة الحمراء، في تعويض إعتزاله في وقت من الأوقات القريبة.





ودخل النادي في مفاوضات جادة مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز سبورت، من أجل الحصول على توقيعه مع بداية الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونجح الفريق الأحمر، في الحصول على موافقة اللاعب من أجل ارتداء قميص النادي، إلا أنه اشترط إنهاء الأمر مع ناديه خاصةً أنه مازال مرتبط بتعاقد خلال الفترة الجارية.



