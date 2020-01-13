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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً 14/1/2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:03 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الأرصاد الجوية،في بيانها الصادر اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء الموافق 14/1/2020، في مصر وبعض المدن العربية والعالمية.

حالة الطقس

وتتوقع  الأرصاد في بيانها بشأن طقس الغد، وجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة

وقالت الهيئة: "الطقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا".

اضطراب الملاحة

وتابعت"الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب".

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا:




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هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الارصاد الجوية الأرصاد

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