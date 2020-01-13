محافظ السويس يتفقد حديقة النافورة بعد تطويرها (صور)

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسن ترك نائب مدير الأمن والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بتفقد أعمال التطوير والتجميل والأرصفة والإنارة العامة التي تمت بحديقة النافورة خلف مبنى المحافظة القديم كمتنفس جديد لشعب السويس.



وأكد المحافظ على أمل ابراهيم رئيس حي السويس وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة بأهمية الاستمرار في الحفاظ على المسطحات الخضراء ومتابعتها بصفة مستمرة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على أعمال التطوير والحدائق والميادين العامة التي تتم على مستوى الأحياء.



