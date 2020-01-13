Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:57 م
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
علاء خليف
Advertisements
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة اتخذ قرارًا رسميًا في اجتماعه اليوم الاثنين، بإقالة ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي، وخسارته امام أتليتكو مدريد 3-2 في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو، قررت تعيين مدرب ريال بيتيس "كيكي سيتين" مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا لـ"فالفيردي"، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

ماذا قدم "فالفيردي" مع برشلونة قبل رحيله؟

تولي الاسباني ارنستو فالفيردي تدريب برشلونة في 1 يوليو 2017، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني حتي يومنا هذا وتحديدًا لمدة (926 يومًا)، قاد الفريق في 145 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 16 مباراة.

سجل لاعبو برشلونة تحت قيادة "فالفيردي" 339 هدفًا في مختلف البطولات، بينما استقبلت شباك الفريق 128 هدفًا.

وجاءت مباريات "فالفيردي" مع برشلونة كالتالي:

- الدوري الإسباني: قاد "فالفيردي" برشلونة في 95 مباراة في الليجا الاسبانية حقق 66 انتصارًا، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 22 مباراة، وسجل لاعبوه 238 هدفًا، واستقبلت شباكه 88 هدفًا.

- دوري أبطال أوروبا: قاد الفريق في 28 مباراة في البطولة الأوروبية، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا

- كأس إسبانيا: خاض "فالفيردي" 18 مباراة مع الفريق الكتالوني، فاز في 12 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

- السوبر الإسباني: قاد الفريق في 4 مباريات، فاز في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

هداف برشلونة والأكثر مشاركة تحت قيادة "فالفيردي"

اعتمد المدرب الاسباني "فالفيردي" خلال قيادته لفريق برشلونة على 53 لاعبًا، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي "هداف" الفريق تحت قيادته حيث سجل 112 هدفًا، كما صنع 49 هدفًا، بينما اللاعب الأكثر مشاركة معه هو الكرواتي إيفان راكيتيتش ولعب 128 مباراة.

بطولات وألقاب "فالفيردي" مع برشلونة
حقق المدرب الإسباني 4 بطولات فقط خلال قيادته لفريق برشلونة جاءت كالتالي:

- الدوري الإسباني "مرتين": 2017 / 2018، 2018 / 2019
- كأس ملك إسبانيا "مرة": 2017 / 2018
- السوبر الإسباني "مرة": 2018 / 2019

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ أقل من ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status