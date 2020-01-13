بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة اتخذ قرارًا رسميًا في اجتماعه اليوم الاثنين، بإقالة ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي، وخسارته امام أتليتكو مدريد 3-2 في بطولة كأس السوبر الإسباني.





وأشارت تقارير إسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو، قررت تعيين مدرب ريال بيتيس "كيكي سيتين" مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا لـ"فالفيردي"، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.





ماذا قدم "فالفيردي" مع برشلونة قبل رحيله؟





تولي الاسباني ارنستو فالفيردي تدريب برشلونة في 1 يوليو 2017، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني حتي يومنا هذا وتحديدًا لمدة (926 يومًا)، قاد الفريق في 145 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 16 مباراة.





سجل لاعبو برشلونة تحت قيادة "فالفيردي" 339 هدفًا في مختلف البطولات، بينما استقبلت شباك الفريق 128 هدفًا.





وجاءت مباريات "فالفيردي" مع برشلونة كالتالي:





- الدوري الإسباني: قاد "فالفيردي" برشلونة في 95 مباراة في الليجا الاسبانية حقق 66 انتصارًا، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 22 مباراة، وسجل لاعبوه 238 هدفًا، واستقبلت شباكه 88 هدفًا.





- دوري أبطال أوروبا: قاد الفريق في 28 مباراة في البطولة الأوروبية، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا





- كأس إسبانيا: خاض "فالفيردي" 18 مباراة مع الفريق الكتالوني، فاز في 12 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.





- السوبر الإسباني: قاد الفريق في 4 مباريات، فاز في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف.





هداف برشلونة والأكثر مشاركة تحت قيادة "فالفيردي"





اعتمد المدرب الاسباني "فالفيردي" خلال قيادته لفريق برشلونة على 53 لاعبًا، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي "هداف" الفريق تحت قيادته حيث سجل 112 هدفًا، كما صنع 49 هدفًا، بينما اللاعب الأكثر مشاركة معه هو الكرواتي إيفان راكيتيتش ولعب 128 مباراة.





بطولات وألقاب "فالفيردي" مع برشلونة

حقق المدرب الإسباني 4 بطولات فقط خلال قيادته لفريق برشلونة جاءت كالتالي:





- الدوري الإسباني "مرتين": 2017 / 2018، 2018 / 2019

- كأس ملك إسبانيا "مرة": 2017 / 2018

- السوبر الإسباني "مرة": 2018 / 2019



