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خبير عسكري يكشف سبب ظهور وحدة "999" في "قادر 2020"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:32 ص
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المناورة قادر 2020
المناورة قادر 2020
كساب أحمد
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عقب اللواء طيرا هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على ظهور الوحدة "999" لأول مرة في مناورة قادر 2020".

وقال "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " on e"، مساء الاثنين، أن وحدة "999" هي ضمن وحدات الصاعقة التي لديها قدرة كبيرة على تنفيذ مهام غير نمطية، وهذا أمر هام في ظل وجود حروب غير تقليدية تنفذها الجماعات الإرهابية، تُدار من قبل أجهزة مخابرات.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن ظهور هذه الوحدة في المناورة العسكرية الأخيرة، الهدف منه ردع أي أحد يريد استهداف مصر، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لكافة الاحتمالات ومواجهة العدائيات سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

وأضاف أن القوات المسلحة العسكرية قامت بالمناورة العسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وشاركت فيها كامل تخصصات القوات المسلحة لفترة طويلة من الوقت، مشيرًا إلى أن هذه المناورة شهدت تحميل كتيبة مظلات بالكامل، وهذ الأمر معقد وفي حاجة لتدريب قتالي عال ومقاتل محترف.
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الكلمات المفتاحية

لقوات قادر 2020 المناورة العسكرية

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