نادية مصطفى تؤدي واجب العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)

حرصت المطربة الكبيرة نادية مصطفى، على تقديم واجب العزاء في زوج شقيقة ومدير أعمال محمد منير، محمود أبا اليزيد، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، والإعلام على تأدية واجب العزاء ومواساة النجم محمد منير، في وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله، ومن أبرز الحضور يسرا، تامر حسني، حلمي عبد الباقي، وائل الإبراشي.



ومن الجدير بالذكر أن محمود أبا اليزيد، زوج شقيقة ومدير أعمال محمد منير، يوم السبت الماضي اثر تعرضه لأزمة صحية، ونقل إلى أحد المستشفيات ووافته المنيه بها.