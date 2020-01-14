داعية: مشاركة المرأة براتبها في المنزل رغما عنها "مال حرام"

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يكون هناك شفافية تامة بين الزوجين، موضحة ن زوجة متساوية مع الرجل في الذمة المالية، وإذا شاركت المرأة في الإنفاق يجب أن يكون عن تراضي.



وأشارت "سعاد"، خلال حوارها عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن راتب المرأة ملكها، وإذا شاركت بجزء منه في نفقة المنزل يجب أن يكون عن طيب نفسا منها، وليس إجبار، معقبة: "لو شاركت المرأة براتبها غصبا عنها فأنه سيكون مال حرام".



وأضافت أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه من حق الزوجة أن تعرف راتب زوجها من باب الإحسان، منوهة بأنه يجب أن يكون هناك تعمق بين الزوجين في علاقاتهما.

