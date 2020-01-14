بعد تصدّره "تويتر".. كيف تربح المال من تطبيق "بيجو لايف"؟



ويعد تطبيق "بيقو لايف" أو "بيجو لايف"، واحدًا من أشهر تطبيقات البث المباشر التي تُتيح للمستخدمين ربح المال الحقيقي، من خلال بث فيديوهات عبر التطبيق الذي يتابعه مئات الآلاف من المستخدمين.



ونُقدّم لكم طريقة الربح من تطبيق "بيجو لايف" bigo live.



أولًا: يتم تحميل التطبيق بالمجان من متجري نظامي تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" app story، أو متجر أجهزة "آيفون" للتطبيقات.



بعد تحميل التطبيق يُمكنك أن تبدأ على الفور في بث مقاطع الفيديو المباشرة عبر التطبيق؛ لتحظى بهدايا المتابعين، والتي تكون عبارة عن رمز"لحبات فاصولياء" BIGO Beans؛ يتم استبدالها لاحقًا بعملة الدولار، وتحويل الأرباح بعد بلوغها حد معين، وتعادل الـ210 حبة فاصوليا دولارًا واحدًا، علاوة على الماسات؛ وهي إحدى جوائز التطبيق.



ويعد تطبيق "بيجو لايف" bigo live واحدًا من أهم تطبيقات الربح من الإنترنت عن طريق البث المباشر، وحينما تصل أموالك لدى التطبيق إلى 100 دولار يحق لك طلب تحويلها على حسابك البنكي أو إحدي شركات تحويل الأموال؛ لتتسلمها في أي مكان حول العالم.



ويستخدم التطبيق حتى الآن بحسب آخر إحصائية ما يزيد عن 8 مليون مستخدم حول العالم، وحُمل التطبيق حتى الآن ما يزيد عن 200 مليون مرة.

احتّل "هاشتاج" مطلوب مذيعات "بيقو لايف"، صدارة المحتويات الأكثر رواجًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الاثنين.