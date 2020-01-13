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حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:37 م
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حجازي متقال
حجازي متقال
ريهام كمال تصوير مصطفى الديب
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حرص المطرب حجازي متقال، على حضور وتقديم واجب العزاء في زوج شقيقة ومدير أعمال النجم محمد منير، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، والإعلام على تقديم واجب العزاء في مدير أعمال وزوج شقيقة محمد منير، محمود أبا اليزيد ومن أبرز الحضور يسرا، لطيفة، وائل الإبراشي، سوزان نجم الدين.

توفى محمود أبا اليزيد، زوج شقيقة ومدير أعمال محمد منير، يوم السبت الماضي اثر تعرضه لأزمة صحية، ونقل إلى أحد المستشفيات ووافته المنيه بها.
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
حجازي متقال يُقدم العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)
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