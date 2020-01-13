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سفارة المملكة بأنقرة تحذّر المستثمرين السعوديين

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:16 م
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سفارة المملكة في تركيا
سفارة المملكة في تركيا
الفجر السعودي
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أفادت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، مساء اليوم الإثنين، بـأنه يجب على المواطنين الراغبين في الاستثمار بتركيا، بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به، قد يؤدي لتعرضهم للإحتيال والنصب ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظاً لحقوقهم .

هذا ولفتت سفارة المملكة بتركيا إلى أنه على المواطنين الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية في مدينة اسطنبول؛ لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، أو أخذ استشارات قانونية من أحد المكاتب المعتمدة.

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الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة تركيا المملكة الاستثمار أنقرة

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