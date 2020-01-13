موعد مباراة الجونة ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

تنطلق مباراة الجونة ضد الزمالك، الأربعاء المقبل الموافق الـ15 من يناير 2020، ضمن مبارايات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الجونة ضد الزمالك

ويلعب الجونة ضد الزمالك في ملعبه بالغردقة، في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ6 بتوقيت مكة المكرمة.





ترتيب الدوري

ويتواجه الجونة ضد الزمالك، والأخير في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فاز الفارس الأبيض في 6 انتصارات، وتعادل في 3، وتعرض لهزيمتين.





المشوار الإفريقي

ويدخل الفارس الأبيض، مباراة الجونة ضد الزمالك، وهو منتشي من فوز هام على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





هدف الزمالك

وأحرز أشرف بن شرقي هدف الزمالك في الدقيقة الـ4 من عمر اللقاء، بفضل تمريرة زميله محمد أوناجم، فيما أضاف النجم مصطفى محمد هدف المباراة الثاني في الدقيقة 89 بمساعدة بن شرقي.





هدف الزمالك

ويتصدر مازيمبي مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، لتقام مباراة الجونة ضد الزمالك، في توقيت مميز، يسعى فيه الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تعيده للمنافسة على لقب الدوري، الذي يغرد فيه الأهلي وحيدًا.

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