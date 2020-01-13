شيكابالا في عزاء مدير أعمال محمد منير

قدم لاعب الزمالك شيكابالا، العزاء في مدير أعمال الفنان محمد منير وحرص عدد كبير من نجوم الفن والأعلامين ولاعبين الكورة، لتقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .







محمود أبا اليزيد الشهير ب" محمود منير" هو زوج شقيقة الكينج محمد منير ومدير أعماله أيضاً وكان مدير أعماله خلال مسيرته الفنية لحقبة كبيرة من الزمان، وتوفي يوم السبت الماضي بسبب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .





‏

وعبر الفنان محمد منير عن حزنه الشديد عبر تغريدة بموقعه الرسمي "تويتر" انا لله وان اليه راجعونافتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية و كان مثالا للتفاني والاخلاص .. رحمك الله رحمة واسعة

العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات بالحزن الشديد





وكان الكينج مر بحالة شديدة من الحزن والبكاء أثناء تشييع جنازة أبن عمه ومدير أعماله أيضا و زوج شقيقته"محمود منير" بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر .