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"البحرين المركزي" يعقد ورشة عمل حول التحول الرقمي للمؤسسات المالية

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:36 م
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مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي
وكالات
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أقام مصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، تضمنت رؤية المصرف للتحول الرقمي والمشاريع التي ينوي المصرف تنفيذها لإدخال أحدث المنتجات في أنظمة المدفوعات والتسويات الإلكترونية بما يساعد على التحول التدريجي إلى أنظمة رقمية والتقليل من استخدام النقد في المعاملات المالية بما يؤدي إلى تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

ويهدف المصرف من هذه الخطة إلى توضيح الموقف للمؤسسات المالية بشأن البرامج المستقبلية للمصرف في هذا المجال، ومن ثم تشجيع هذه المؤسسات على الإسراع في الانتقال إلى هذه المرحلة ومواكبة التطورات التقنية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق فقد قام المصرف وضمن الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي بإنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية والابتكار واستحداث البيئة الرقابية التجريبية للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والترخيص لمؤسسات مالية في مجال "الفنتك" بالإضافة إلى ترخيص للبنوك الرقمية.

وقال المصرف انه سيواصل جهوده في هذا المجال بالتنسيق مع القطاع المالي وتقديم كافة التسهيلات لترخيص هذه الخدمات المصرفية الجديدة.
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