علي الحجار يساند صديقه محمد منير في عزاء زوج شقيقته



حرص الفنان علي الحجار على تأدية واجب العزاء للفنان محمد منير فى مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد.



وبدأت مراسم العزاء منذ قليل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة يسرا، والإعلامي مصطفي بكري وآخرين.



يشار إلى أن الكينج قد عبر عن حزنه الشديد لوفاة مدير أعماله، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد"



وتابع منير "الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".



يذكر أن الراحل محمود أبا اليزيد توفي يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتوفي داخل أحد المستشفيات.