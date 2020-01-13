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الزكاة والدخل: بائع السيارة يعفى من ضريبة القيمة المضافة في هذه الحالة

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن بائع السيارة غير المدرج بنظام ضريبة القيمة المضافة لا يخضع لدفع الضريبة، حال عدم ممارسته نشاطًا اقتصاديًّا.

وتلقت الهيئة عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" بموفع التدوينات القصيرة "تويتر"، تساؤلًا من أحد المواطنين قال فيه: "لديَّ سيارة أريد بيعها، هل من المفترض دفع ضريبة قيمة مضافة عليها؟"، وَرَدَّتْ بأن "بيع سيارة من فرد غير مسجَّل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة".

ويُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل المجالات المشمولة في ذلك النظام بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تُفصِّل قواعد التنفيذ، لتزويد المنشآت بمعلومات كافية؛ لاستيفاء متطلبات الامتثال الضريبي.

الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355هـ.

وتهدف الهيئة، إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

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الكلمات المفتاحية

ضريبة القيمة المضافة المملكة السعودية الزكاة والدخل

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