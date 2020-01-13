بالرداء الأحمر.. بشرى تخطف أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة بشرى، صورة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت بشرى في الصورة، بإطلالة شتوية أنيقة ومميزة حيث ارتدت بلطو أحمر طويل، ذات أكمام طويلة، وانتعلت بوت أسود فوق الركبة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت" بشرى" علي الصورة:" ذات الرداء الأحمر" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



إطلالة مميزة للفنانة بشرى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



حيث تألقت الفنانة بشرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي،وخطفت انظار الحاضرين أثناء مرورها من على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أبيض مطرز بالفصوص الفضية، مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها،ووضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها.



يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة بشري، مسلسل" عوالم خفية "مع الزعيم عادل امام، الذي تم عرضه في دارما 2018.