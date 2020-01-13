Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوج أجمل فنانة.. بسمة وهبة توجه رسالة لـ محمد حلاوة

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:22 م
Advertisements
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أماني سلام
Advertisements
وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى رجل ألأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج، وطليق النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت بسمة وهبة، صورة لها بجانب محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة "زوج أرق الفنانات اللي أنا من الفانز بتوعها، اللي يخليكم لبعض محمد حلاوة، وزوجته القمر ريهام حجاج".

يشار إلى أن رجل الاعمال محمد حلاوة، انفصل عن النجمة ياسمين عبد العزيز، العام الماضي، ثم تزوج من الفنانة ريهام حجاج، وذلك جعل الجمهور يتوقع بإنها هي السبب في انفصاله عن ياسمين عبد العزيز،ولكنها نفت ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان مسلسلات 2020 اخبار نانسي عجر، اخبار الفن، الزعيم عادل امام، مسلسل عادل امام الجديد

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن زوجها

عاجل.. ريهام حجاج تعلن زواجها رسميًا من محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز

ريهام حجاج تؤكد لأول مرة زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز

قصص مثيرة.. فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت آخرهن ريهام حجاج

ريهام حجاج عن علاقتها بياسمين عبدالعزيز: "لا صحبتي ولا عمري قابلتها"

طليق ياسمين عبد العزيز يرد عليها بقوة: "بشتري ورد لمراتي وبس" (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

06:23 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status