زوج أجمل فنانة.. بسمة وهبة توجه رسالة لـ محمد حلاوة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى رجل ألأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج، وطليق النجمة ياسمين عبد العزيز.



ونشرت بسمة وهبة، صورة لها بجانب محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة "زوج أرق الفنانات اللي أنا من الفانز بتوعها، اللي يخليكم لبعض محمد حلاوة، وزوجته القمر ريهام حجاج".



يشار إلى أن رجل الاعمال محمد حلاوة، انفصل عن النجمة ياسمين عبد العزيز، العام الماضي، ثم تزوج من الفنانة ريهام حجاج، وذلك جعل الجمهور يتوقع بإنها هي السبب في انفصاله عن ياسمين عبد العزيز،ولكنها نفت ذلك.