وفاء عامر: "ببوس راس كل جندي واقف على الحدود"

قالت الفنانة وفاء عامر، إن نشرت مقطع فيديو، وقالت فيه: "ماحدش يتكلم عن الجيش المصري، ماحدش يفتح بؤه وإحنا في عز البرد لابسين الفرو والبالطو وحاطين البطانية وبنتفرج على المسلسلات، وعندنا وحوش واقفين على الحدود تعبانين".



وأضافت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامية مادلين طبر، ببرنامج "مساء الورد"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "بقول لحيلتها إللي بيتكلم عن الجيش المصري حط لسانك جوه بؤك واركن على جنب علشان الجيش المصري مش بياخد غير رجالة، الجيش المصري أسود واقفين على الحدود في ظهر مصر، لما بيستشهد منهم واحد بيقف الآلاف في ظهر مصر".



وتابعت: "ببوس راس كل جندي واقف على الحدود، إحنا محاطين بنار ولكن عايشين في أمن وأمان والبركة في جيشنا وشرطتنا ورئيسنا".

