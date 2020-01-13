Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاء عامر: "ببوس راس كل جندي واقف على الحدود"

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:15 م
Advertisements
وفاء عامر
وفاء عامر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الفنانة وفاء عامر، إن نشرت مقطع فيديو، وقالت فيه: "ماحدش يتكلم عن الجيش المصري، ماحدش يفتح بؤه وإحنا في عز البرد لابسين الفرو والبالطو وحاطين البطانية وبنتفرج على المسلسلات، وعندنا وحوش واقفين على الحدود تعبانين".

وأضافت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامية مادلين طبر، ببرنامج "مساء الورد"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "بقول لحيلتها إللي بيتكلم عن الجيش المصري حط لسانك جوه بؤك واركن على جنب علشان الجيش المصري مش بياخد غير رجالة، الجيش المصري أسود واقفين على الحدود في ظهر مصر، لما بيستشهد منهم واحد بيقف الآلاف في ظهر مصر".

وتابعت: "ببوس راس كل جندي واقف على الحدود، إحنا محاطين بنار ولكن عايشين في أمن وأمان والبركة في جيشنا وشرطتنا ورئيسنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان مسلسلات 2020 اخبار نانسي عجر، اخبار الفن، الزعيم عادل امام، مسلسل عادل امام الجديد

أخبار تهمك

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عادل حمودة يكتب: حادث منتصف الليل على شجرة كريسماس الكوربة

أرملة الشهيد عادل رجائي: "هنفضل واقفين خلف جيشنا وشرطتنا ورئيسنا"

أبرز أخبار التوك شو الاثنين 25-3-2019

مجدي أبو عميرة ومادلين طبر وتامر شلتوت يهنئون أبطال مسلسل اللعنة في آخر يوم تصوير

دعاة ديكتاتورية ومجردين من الإنسانية.. نكشف التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

نجوم الفن يدعمون الجيش المصري

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

06:23 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

04:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status