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ترامب: واشنطن كانت تواجه هجوما وشيكا من قاسم سليماني

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:40 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من قبل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وفجر الجمعة الثالث من يناير، وضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد.

وقال الرئيس ترامب، الإثنين، إن المتظاهرين الإيرانيين رفضوا إهانة العلم الأمريكي في الشارع وهذا يعُد تقدمًا ملحوظًا.

وشهدت شوارع العاصمة الإيرانية طهران، السبت، مظاهرات احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي.

وطالب المحتجين المرشد علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت لقطات مصورة على "تويتر" المئات أمام جامعة "أمير كبير" في طهران وهم يهتفون "إرحل إرحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، طالت الهتافات مسئولي النظام، ومنها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني دونالد ترامب الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكراني إيران آفا

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