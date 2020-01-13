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نيللي مقدسي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبر "إنتسجرام"

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:53 م
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نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة نيللي مقدسي، مجموعة صور في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت نيللي مقدسي في الصور، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بدي أسود ذات أكمام طويلة، وميني جيب فوق الركبة،وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط ، وظهرت في شكل لائق وأنيق .


وعلقت"مقدسي": أحلي شئ بهالجو الدفا والشاي" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات وجاءت أحد التعليقات:"أحلي فنجان ده ولا إيه" .


يشار أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، هي طرح فيديو كليب لأغنيتها" حنين"، عبر قناتها الرسمية بموقع"يوتيوب" وكانت من أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وكان من ألحان بليغ حمدي، وكلمات محمد عبد الوهاب .
نيللي مقدسي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبر إنتسجرام
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