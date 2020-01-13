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أبرز الأحداث في البورصة المصرية اليوم الإثنين 13-1-2020
الإثنين 13/يناير/2020 - 06:32 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة خسرت نحو 3.5 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 696.1 مليار جنيه، في ظل تباين بأداء المؤشرات .
اخبار البورصة المصرية
أخر أخبار البورصة المصرية
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.6 نقطة بينما إرتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 526.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1369.2 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين
وعن أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، هو تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا، لعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12.4 مليون دولار.
تعرف علي تفاصيل الصفقة .. أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنفذ صفقة علي أسهم"جولدن بيراميدز بلازا" بـ 12.4مليون دولار
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