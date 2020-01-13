Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرز الأحداث في البورصة المصرية اليوم الإثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:32 م
Advertisements
اأخبار لبورصة المصرية
اأخبار لبورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة خسرت نحو  3.5 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 696.1 مليار جنيه، في ظل تباين بأداء المؤشرات .
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية

أخر أخبار البورصة المصرية 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.6 نقطة بينما إرتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 526.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1369.2 نقطة.

اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية

أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 

وعن أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، هو تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا، لعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12.4 مليون دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الرأس مال السوقي آخبار مصر أخبار البورصة المصرية

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

راديو كتالونيا: برشلونة يطرد فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 23 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صحفي إسباني: وداع محزن لفالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية .. تعرف علي الأكثر إنخفاضاً اليوم

أخبار البورصة المصرية .. "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" الأكثر ارتفاعاً في جلسة اليوم

أخبار البورصة المصرية.. "العقارية للبنوك الوطنية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بجلسة اليوم

أهم 3 أحداث بالبورصة المصرية اليوم .. تعرف عليها

تداولات تقترب من المليار .. أبرز أحداث البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

عاجل.. فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

04:16 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

04:38 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status