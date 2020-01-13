أبرز الأحداث في البورصة المصرية اليوم الإثنين 13-1-2020



أخبار البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة خسرت نحو 3.5 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 696.1 مليار جنيه، في ظل تباين بأداء المؤشرات .

اخبار البورصة المصرية



أخر أخبار البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.6 نقطة بينما إرتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 526.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1369.2 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تغلق علي تباين وسط تداولات بـ 926.8 مليون جنيه أعرف المزيد .. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.6 نقطة بينما إرتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 526.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1369.2 نقطة.

اخبار البورصة المصرية