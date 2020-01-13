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ehaj.gov | طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في ليبيا لعام 2020 من خلال موقع منظومة الحج والعمرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:33 م
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الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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ehaj.gov | طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في ليبيا لعام 2020 من خلال موقع منظومة الحج والعمرة

يبحث الكثير من الأشخاص في ليبيا عن نتيجة قرعة الحج لعام 2020، حيث أنهم بعد أن قاموا بالتسجيل في هذه القرعة من خلال موقع منظومة الحج والعمرة الليبية تم إغلاق التسجيل لكي يتم مراجعة بيانات الأشخاص المتقدمين على هذه القرعة والإعلان عن أسماء المقبولين، ومن الجدير ذكره أن سجل في هذه القرعة حوالي 14 ألف شخص في مدة قليلة أقل من شهر، ومن المفترض أن يتم قبول 7800 شخص فقط لا غير، وهم الذين تم توافر بهم شروط الحج.

نتيجة قرعة الحج في ليبيا لعام 2020
بعد أن قام عدد كبير من الأشخاص بالتسجيل في قرعة الحج الليبية، وبعد أن تنتهي عمليات المراجعة، سوف يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين توافرت بهم الشروط المطلوبة والمقبولين هذا العام 2020، ليتم الإعلان عن النتائج بالاسم ورقم الهوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وبعد أن يتم الإعلان عن المقبولين في الحج يجب عليهم تجهيز جميع الأوراق اللازمة للسفر من جواز السفر وتذاكر الطيران.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في ليبيا
يمكنكم التعرف على نتيجة قرعة الحج في مختلف المحافظات الليبية من خلال اتباع ذه الخطوات البسيطة الدخول أولًا إلى موقع منظومة الحج والعمرة، وبعد ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، والاسم، والضغط على زر البحث بعد ذلك للتعرف عن النتيجة.

ehaj.gov | طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في ليبيا لعام 2020 من خلال موقع منظومة الحج والعمرة
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