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أسعار الدولار تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:31 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتغلق أدني من مستوي الـ 16 جنيهًا لسعر البيع والشراء بمعظم البنوك العاملة في مصر وذلك لليوم الثاني على التوالي.


أسعار الدولار في البنوك


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.8484

15.9759

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.88

15.98

سعر الدولار في بنك مصر

15.88

15.98

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.88

15.98

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.98

16.08

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.86

15.96

سعر الدولار في بنك بلوم

15.88

15.98

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.92

16.02

سعر الدولار في بنك SAIB

15.87

15.97

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.88

15.98

سعر الدولار في بنك HSBC

15.86

15.96

سعر الدولار في المصرف العربي

15.86

15.96

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.9

16

سعر الدولار في بنك عودة

15.87

15.97

سعر الدولار في بنك المشرق

15.86

15.96

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.88

15.98

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.87

15.97

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.86

15.96

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.87

15.97

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.94

16.04

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.86

15.96

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.87

15.97

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