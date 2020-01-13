أسعار الدولار تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 13-1-2020

أسعار الدولار اليوم





واصلت أسعار الدولار التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتغلق أدني من مستوي الـ 16 جنيهًا لسعر البيع والشراء بمعظم البنوك العاملة في مصر وذلك لليوم الثاني على التوالي.









أسعار الدولار في البنوك







