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ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز بعد تغلبه على طلائع الجيش

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:24 م
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الاسماعيلي
الاسماعيلي
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فاز  فريق الإسماعيلي على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن مبارايات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز الإسماعيلي

وحقق الإسماعيلي فوزًا غاليًا على الطلائع، وهو الأول تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز، مقابل هدف، ليحسن موقفه في جدول الترتيب بعد تساويه مع الإنتاج الحربي وإنبي في رصيد النقاط.

الإسماعيلي والطلائع

ويعتبر فوز الإسماعيلي هو الأول على طلائع الجيش، منذ 45 شهرًا، في الـ7 مواجهات التي جمعت بينهم في مختلف المسابقات.

ترتيب الإسماعيلي

ووصل الإسماعيلي إلى المركز الـ10 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على الطلائع، حصدها من 13 جولة.


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