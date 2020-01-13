"حفتر" يطالب بإشراف دولي على وقف إطلاق النار في ليبيا

طالب

قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة

حفتر،

بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، وتشكيل

حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.

ومن جانبه طالب رئيس حكومة طرابلس فائز السراج، بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى مواقعه قبل 4 أبريل.

وأصر السراج على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية الحكومية، أن حفتر وصل في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى موسكو، فيما ينتظر وصول السراج في وقت لاحق.

وجاء ذلك بعد تأكيد المصادر الروسية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيصل إلى العاصمة الروسية في اليوم ذاته.

ولم يستبعد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينغوف، أن يجري الطرفان محادثات تركز في جوهرها على شروط مواصلة جهود التسوية في ليبيا.

وقال دينغوف إن "المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وكانت موسكو أعلنت بشكل متزامن عن زيارة وفد تركي رفيع يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوص أكاري يرافقهما رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.

ويأتي التطور بعدما كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 8 يناير، عن وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.



