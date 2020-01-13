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ضبط أكبر تاجر مواد مخدرة في نجع حمادي

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:06 م
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اللواء شريف عبدالحميد
اللواء شريف عبدالحميد
بسام عبدالحميد
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تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، من ضبط أكبر تاجر مواد مخدرة، بحوزته 16 كيلو حشيش وبانجو.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد ضبط، بدري. س. ا، 35 عامًا، بحوزته 8 طرب حشيش وزنة كيلو جرام، و15 كيلو من نبات البانجو المخدر، و435 قرص مخدر، و550 جنيه وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نجع حمادي مصر مخدرات اخبار

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