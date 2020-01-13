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تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا مع مسئولي بنك المصرف المتحد لاستعراض جوانب المشاركة المجتمعية للبنك في إطار دعم الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن المشاركة المجتمعية للبنوك والجمعيات ورجال الأعمال واجب على الجميع لتوفير بعض المشروعات وتطوير الآخر من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد مسئولوا البنك حرصهم على المشاركة الإيجابية بما يصب في صالح الوطن ويوفر الخدمات بالمحافظة ويسهل إجراءات تنفيذها وتوصيلها للمواطنين بما يعود بالنفع على الجميع.
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي بنك المصرف المتحد
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الدقهلية المصرف المتحد الدقهلية اخبار

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