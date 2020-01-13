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عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:48 م
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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
مـروة هيـكل 
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قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق مجدي عبدالغني وآخرين بالحبس غيابيًا لمدة عام واحد وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.

وكانت عائلة مجدى عبدالغني قد أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.
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مجدي عبد الغني حوادث الفجر اخبار الحوادث

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