عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق مجدي عبدالغني وآخرين بالحبس غيابيًا لمدة عام واحد وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.



وكانت عائلة مجدى عبدالغني قد أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.