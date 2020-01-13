Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبلات وأحضان بـ20 جنيهًا.. اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل عشيقها في الجيزة

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اعترفت الفتاة المتهمة بقتل عشيقها المسن، داخل شقته بمنطقة الجيزة، بأنها كانت تتردد عليه لمساعدته في قضاء حاجته المنزلية وشراء مستلزمات له، قائلة: " كنت بشتريله طلبات البيت".

وأضافت "إسراء" الفتاة العشرينية، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنه نشبت بينها وبين المتهم، علاقة من دون ممارسة الجنس، واقتصر الأمر بينهما على "قبلات وأحضان وملامسة جسدها"، متابعة "كان بيديني 20 أو 30 جنيه في المرة".

وواصلت الفتاة العشرينية اعترافاتها المثيرة، بأنه بعد خطبتها قررت إنهاء علاقتها مع جارها المسن، لكنها فوجئت به يخبرها بتصويرها فيديوهات وصور مخلة لها، وعند طلبها بمسحهم، رفض المجني عليه.

واستكملت المتهمة اعترافاتها، بأنها يوم الجريمة، توجهت إليه بمنزله حاملة سلاح أبيض "سكين" بين طيات ملابسها، ولدى طلبها مسحه الصور والفيديوهات المخلة لها، رفض السائق الستيني العمر، مرة أخرى، فانهالت عليه بالضرب بالسكين، واستعانت بأخرى من شقته، حتى أسقطته قتيلا وفرت هاربة.

تحقيقات رجال مباحث الجيزة، كانت فجرت مفاجآت حول واقعة قتل "نبيل" سائق بالمعاش، داخل شقته بمنطقة الجيزة، وتبين أن "إسراء" المتهمة بقتله "فتاة عذراء"، وكان المجني عليه يستغل حاجتها للمال، ويستدرجها لشقته، وكان يعطيها مبالغا مالية مقابل علاقتهما.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه صور الفتاة، في أوضاع مُخلة لها، ومنذ نحو 3 شهور، طلبت الفتاة إنهاء علاقتهما لخطبتها لشاب آخر، لكنه رفض وهددها بالصور والفيديوهات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الفتاة توجهت إلى شقة عشيقها يوم الجريمة، وطلبت منه مسح الصور والفيديو المخلة لها، لكنه رفض ما دفعها إلى طعنه بـ17 طعنة متفرقة بالبطن والصدر والظهر، حتى أسقطته قتيلا وفرت هاربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قضية قتل قاتلة عشيقها بالجيزة قاتلة عشيقها

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

القرار الحاسم ليس في يده.. خياران أمام بارتوميو بشأن مصير مدرب برشلونة

منذ أقل من ساعة

زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"تعالى خد الفلوس".. كواليس ذبح صاحب سوبر ماركت في الوراق

ليخلو لهما الجو.. التحقيق مع ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالهرم

"لتستمر علاقتهما المحرمة".. حبس سيدة وعشيقها لقتلهما الزوج بالهرم

"جبروت امرأة".. انتداب الطب الشرعي بواقعة مقتل عامل فيصل على يد زوجته وعشيقها

"طلبت الطلاق ولكنه رفض".. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بالهرم

جهود أمنية للقبض على مجهولين سرقوا موظفة بميدان رمسيس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

01:06 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

02:16 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status