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القرار الحاسم ليس في يده.. خياران أمام بارتوميو بشأن مصير مدرب برشلونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:17 م
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فالفيردي وبارتوميو
فالفيردي وبارتوميو
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو سيجتمع بمدرب البارسا إرنيستو فالفيردي اليوم من أجل عدة أمور.

 

ووفقا لصحيفة "COPE" فإن جوسيب ماريا بارتوميو يأمل في التحدث مع فالفيردي عن أسباب تراجع مستوى برشلونة في الفترة الأخيرة.

 

وتابعت: "هذا ما ينوي فعله بارتميو لكي يكون قد إتخذ قرار صحيحا وغير طائش، فقد قرر الاستماع لفالفيردي ويسمع لماذا هبط مستوى الفريق وسبب التعثرات وما ينوي فعله".

 

وواصلت الصحيفة: "سيتحدث بارتوميو مع مجلس الإدارة ويخبرهم عن ما دار بالإجتماع ليتخذوا بالإجماع القرار الأفضل ، إقالته أو إعطائه فرصة لنهاية الموسم".

 

وكان برشلونة ودع بطولة السوبر الإسباني يوم الخميس الماضي بعد الخسارة من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، لتبدأ علامات الاستفهام بشأن مستقبل إرنيستو فالفيردي مع البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

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الكلمات المفتاحية

فالفيردي رياضة بارتوميو الاخبار الرياضية ادارة برشلونة اخبار الرياضة

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