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زعماء ليبيون يعقدون محادثات سلام في موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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من المقرر أن يعقد زعماء ليبيون متحاربون محادثات سلام في موسكو اليوم الإثنين حيث تحث روسيا وتركيا الخصمين على التوقيع على هدنة ملزمة لإنهاء حرب مستمرة منذ تسعة أشهر، وتمهيد الطريق لتسوية من شأنها تحقيق الاستقرار في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وهذه المحادثات التي تجمع الزعماء الليبيين لأول مرة منذ حوالي عام، هي آخر محاولة لإنهاء الفوضى التي اجتاحت الدولة المنتجة للنفط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقال دبلوماسيون روس، إن المحادثات تضم خليفة حفتر، قائد فصيل الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له. وفايز السراج، الذي يرأس الحكومة المعترف بها ومقرها طرابلس..

وقد التقى الرجلان آخر مرة في أبو ظبي في فبراير من العام الماضي قبل انهيار المحادثات بشأن اتفاق لتقاسم السلطة ونقل حفتر قواته في طرابلس في أبريل، لتوسيع سيطرته إلى ما وراء الشرق والجنوب.

وتجرى محادثات موسكو قبل قمة برلين يوم الأحد، والتي من المتوقع أن تجمع المؤيدين الأجانب لكلا المعسكرين الليبيين.

وتدعم تركيا السراج، في حين تم نشر مقاولين عسكريين روس إلى جانب قوات جيش التحرير الوطنية لحفتر، التي تدعمها أيضًا الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.

ولقد دمرت حرب طرابلس الاقتصاد الليبي وتهدد بتعطيل إنتاج النفط وتسبب في تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب بمساعدة المهربين الذين يستغلون الفوضى.

وتأتي محادثات موسكو بعد وقف لإطلاق النار بدأته تركيا وروسيا وشهد هدوءًا في القتال العنيف والغارات الجوية يوم الأحد، على الرغم من اتهام كلا الفصيلين لبعضهما البعض بانتهاك تلك الهدنة مع استمرار المناوشات حول طرابلس.

ويقول السكان إن قوات حفتر لم تكن قادرة على اختراق دفاعات طرابلس، ولكنها حققت في الأسابيع الأخيرة بعض التقدم البسيط بمساعدة المرتزقة الروس. وقد دفع ذلك تركيا، التي لديها مصالح تجارية في البلاد، إلى نشر جنود في ليبيا لمساعدة حكومة طرابلس المحاصرة.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية والدفاع في تركيا وروسيا عقدا محادثات بشأن ليبيا صباح الاثنين وانضم إليهما في وقت لاحق الوفدان الليبيان.

وبشكل منفصل، توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى أنقرة اليوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن ليبيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتعرض كونتي لانتكاسة الأسبوع الماضي بعد محاولة روما للعب دور مركزي في حل الصراع في ليبيا.

ولدى سؤاله عن المرتزقة الروس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن أي مواطن روسي يقاتل في ليبيا لا يمثل مصالح الدولة الروسية أو يتلقى أموالًا منها.

وخلال زيارة إلى موسكو يوم السبت، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين ترغب في استضافة محادثات السلام الليبية للبناء على ما قالت إنها تأمل في أن تكون الجهود المشتركة الناجحة بين روسيا وتركيا لوقف الصراع.

قال اثنان من المشاركين في المفاوضات التحضيرية اليوم الاثنين إن ألمانيا تعتزم عقد تلك القمة يوم 19 يناير.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيأتي إلى برلين في زيارة تستمر ليوم واحد في 19 يناير، ولكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل.

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الكلمات المفتاحية

محادثات سلام فايز سراج روسيا تركيا الهدنة المشير خليفه حفتر

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