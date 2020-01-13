بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها استدعت السفير الإيراني لديها، لإبداء اعتراضها على توقيف سفيرها في طهران.

وأكدت الحكومة البريطانية، أن الاتفاق النووي هو الترتيب الوحيد الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرة، إلى أنها ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي.

وكانت السلطات الإيرانية، قد احتجزت السفير البريطاني في طهران روبرت ماكيير، لساعات مساء أمس السبت الماضي.

وقالت إيران، إن احتجاز السفير البريطاني روبرت ماكيير، في طهران جاء على خلفية حضوره تجمعا وصفته بأنه "غير قانوني" أمام جامعة (أمير كبير).