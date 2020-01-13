مايركوسوفت تحذر المستخدمين الذين لا يريدون تحديث Windows 7

لقد حان الوقت لتوديع Windows 7، بعد أكثر من عشر سنوات من التشغيل، ستنهي شركة مايكروسوفت عصر نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 7، كما ذكرت الشركة.





على الرغم من أن نظام Windows 7 سيظل متاحًا، إلا أن الشركة ستتوقف عن تقديم الدعم الفني والبرامج والتحديثات الأمنية والإصلاحات.





وتنصح الشركة باستبدال نظام تشغيل Windows 7 بـ Windows 10 لأسباب أمنية لأن نقص الدعم سيؤدي إلى زيادة التعرض للفيروسات والهجمات الإلكترونية.





يمكن للمستخدم الذي يريد الاستمرار في استخدام Windows 7 ولكن يجب ان يعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص به سيكون أكثر عرضة للخطر.



