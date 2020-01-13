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مايركوسوفت تحذر المستخدمين الذين لا يريدون تحديث Windows 7

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:01 م
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Windows 7
Windows 7
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لقد حان الوقت لتوديع Windows 7، بعد أكثر من عشر سنوات من التشغيل، ستنهي شركة مايكروسوفت عصر نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 7، كما ذكرت الشركة.

على الرغم من أن نظام Windows 7 سيظل متاحًا، إلا أن الشركة ستتوقف عن تقديم الدعم الفني والبرامج والتحديثات الأمنية والإصلاحات. 

وتنصح الشركة باستبدال نظام تشغيل Windows 7 بـ Windows 10 لأسباب أمنية لأن نقص الدعم سيؤدي إلى زيادة التعرض للفيروسات والهجمات الإلكترونية. 

يمكن للمستخدم الذي يريد الاستمرار في استخدام Windows 7 ولكن يجب ان يعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص به سيكون أكثر عرضة للخطر. 

تقدم شركة مايكروسوفت أيضًا مجموعة أخرى من التوصيات لإعدادها لكيفية عمل نسخة احتياطية من الملفات والصور الموجودة على محرك أقراص ثابت خارجي أو على Onedrive، كما أن وجود جهاز كمبيوتر أكثر حداثة سيساعد أيضًا في سرعة البرنامج نظرًا لأن "أجهزة الكمبيوتر التي تم إنشاؤها أصلاً مع يعمل نظام Windows 7 بعمر 10 سنوات. 

يحتوي Windows 10 على العديد من ميزات وقدرات Windows 7 المضمنة في التجربة، وفقًا للبيانات الواردة من برنامج إحصاءات الإنترنت NetMarketShare، لا يزال نظام التشغيل Windows 7 يستخدم في 26.6٪ من أجهزة الكمبيوتر في العالم، أي واحد من كل أربعة تقريبًا. 

هذا يعني أنه سيتعين على العديد من المستخدمين البحث عن خيارات أخرى لنظام التشغيل هذا في الأيام المقبلة.

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