طلاب أولى وثانية ثانوي بكفرالشيخ: المنظومة تحسنت والامتحانات "سهلة"



وأكد محمد عبدالله، طالب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الشهيد سلام الثانوية، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذين أدوه اليوم، جاء واضحا ومباشرا في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا 3 نقاط جاءت في مستوى الطالب المتميز، وهو ما يحدث في كل امتحان، وليس في اللغة الإنجليزية فقط، لافتا إلى نجاح امتحان الـ"تابلت" هذا العام، بعد أن تعرض لمشاكل العام الماضي.



وأضاف فارس رمضان، أحد طلاب الصف الأول الثانوي، أنه يوجد اهتمام بالغ من الوزارة، بنجاح نظام الـ"تابلت"، وذلك بالمرور اليومي للاطمئنان على عدم وجود مشاكل يتعرضون لها ي أثناء أداء الامتحانات، واصفا الامتحانات بالمتوسطة والمباشرة، متمنيًا أن تستمر باقي الامتحانات على هذا المنوال.



وبدوره أشاد أحمد هشام، بالصف الأول الثانوي، بمستوى الامتحانات، وعدم وجود أي مشاكل هذا العام، مؤكدًا أن المحافظ تفقد لجنتهم أول يوم في الامتحانات، وداعبهم وتأكد من عدم وجود مشاكل.



من ناحيتها، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن منظومة الـ"تابلت" نجحت نجاحا باهرا، نتيجة عدم وجود مشاكل تذكر.



ونوهت في تصريحات إلى "الفجر"، بأنه تم التأكد من أن جميع الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد فيها نقاط غير واضحة، وأن 20 ألفا و482 طالبًا وطالبة، بالصف الأول الثانوي، و20 ألفا و134 طالبًا وطالبة، بالصف الثاني الثانوي، أدوا الامتحانات عن طريق الـ"تابلت" بـ82 مدرسة، وأدى الطلاب الامتحان ورقي، بـ13 مدرسة بنجاح.



وذكرت وكيلة الوزارة، في تصريحات سابقة، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، ولم ترصد أي حالات غش، بامتحانات اليوم.





أشاد طلاب الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة، بمحافظة كفرالشيخ، بتحسين نظام الامتحان الإلكتروني باستخدام الـ"تابلت"، وسرعته وعدم تعرضه للعطل أو سقوط السيستم الخاص به، ومستوى الامتحانات "السهلة" -حسب قولهم-.