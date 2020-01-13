Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأزهر يهنئ سلطان عمان الجديد

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:56 م
Advertisements
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
Advertisements
هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم، سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب الأزهر، عن بالغ تقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر وسلطنة عمان، والتي تعد جزءًا من أواصر الأخوة والمودة، متمنيًا لجلالته التوفيق في استكمال جهود ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الأزهر، المولى-عزّ وجلّ- أن يحفظَ السلطنة وقيادتَها الحكيمة وشعبَها الشقيق، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم بن طارق آل سعيد هيثم بن طارق طارق آل سعيد سلطان عمان جديد

أخبار تهمك

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعة و 22 دقيقة

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:06 م

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

01:14 م

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status