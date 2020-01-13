"بالعمة الصعيدي".. حنان مطاوع تشوق جمهورها لـ"بنت القبائل"

شوقت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها بصوره لها من مسلسلها القادم "بنت القبائل"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت حنان في الصورة من كواليس المسلسل مرتدية عمة صعيدى وقامت بالتعليق على الصورة



قائلة: "رحيل..من مسلسل بنت القبائل،حيتعرض خلال ايام ان شاء الله،ياااااارب يعجبكوا"



وتفاعل متابعيها ومحبيها معها بكتابة تعليقات إيجابية كالتالي:"افتكرتك مامتك خالص بجد، زي القمر، مستنينك هيكون مسلسل تحفه أن شاء الله، عينيها ذي عين مامتها جدااا والاتنين قمرات بموت فيهم، ايه القمر دا منتظرين".



والمسلسل من بطولة حنان مطاوع،محمد رياض، عمرو عبد الجليل،أشرف عبد الغفور، محمود عبد المغني،مدحت تيخا, وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.



مشاركة حنان في فيلم "يوم وليلة"



تنتظر حنان حاليًا عرض فيلمها الجديد "يوم وليلة"،والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم بطولة حنان مطاوع، درة، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، خالد النبوي، محمد عادل.



مشاركة حنان في مسلسل رمضان 2019



وعلى صعيد آخر شاركت حنان في الماراثون الرمضانى الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، وحققت من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، اخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال،حنان مطاوع،فتحي عبد الوهاب، كرم جابر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، هبة عبد الغني ، شريف الدسوقي،أحمد كشك.



