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تعرفي على فوائد بذور الكتان للبشرة
الإثنين 13/يناير/2020 - 12:24 م
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بذور الكتان لها فوئد مذهلة للبشرة، وتعد من أفضل العلاجات للعناية بالشعر أيضا، وتجعل البشرة والشعر في صحة جيدة ومظهر جميل دائما، ومن فوائد بذرو الكتان للبشرة ما يلي:
الوقاية من الشمس:
تحمي بذور الكتان الجلد من تلف أشعة الشمس، كما تحميها من سرطان الجلد.
الحفاظ على صحة الجلد:
تعمل بذور الكتان على التقليل من الطفح الجلدي والصدفية، وتعمل على التئام الجروح بشكل جيد.
مكافحة حب الشباب:
يمكنك مكافحة حب الشباب عن طريق تناول ملعقة أو ملعقتين من بذور الكتان يوميا، للحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب.
يحارب الشيخوخة:
تحتوي بذور الكتان على مواد كيميائية نباتية، الأمر الذي يجعلها تعمل على محاربة العلامات التي تظهر نتيجة التقدم في السن.
تفتيح البشرة:
بذور الكتان قادرة على تفتيح البشرة بشكل جيد، وجعلها مشرقة وجميلة دائما.
يرطب البشرة:
من المفيد أن يتم تناول بذور الكتان بشكل منتظم؛ عندها سيزيد معدل إنتاج الجسم للزيوت الطبيعية، وهذا ما يجعل بشرتك محمية من الجفاف، وتبقى دائماً رطبة وناعمة.
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