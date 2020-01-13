تعرفي على فوائد بذور الكتان للبشرة

بذور الكتان لها فوئد مذهلة للبشرة، وتعد من أفضل العلاجات للعناية بالشعر أيضا، وتجعل البشرة والشعر في صحة جيدة ومظهر جميل دائما، ومن فوائد بذرو الكتان للبشرة ما يلي:





الوقاية من الشمس:

تحمي بذور الكتان الجلد من تلف أشعة الشمس، كما تحميها من سرطان الجلد.





الحفاظ على صحة الجلد:

تعمل بذور الكتان على التقليل من الطفح الجلدي والصدفية، وتعمل على التئام الجروح بشكل جيد.





مكافحة حب الشباب:

يمكنك مكافحة حب الشباب عن طريق تناول ملعقة أو ملعقتين من بذور الكتان يوميا، للحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب.





يحارب الشيخوخة:

تحتوي بذور الكتان على مواد كيميائية نباتية، الأمر الذي يجعلها تعمل على محاربة العلامات التي تظهر نتيجة التقدم في السن.





تفتيح البشرة:

بذور الكتان قادرة على تفتيح البشرة بشكل جيد، وجعلها مشرقة وجميلة دائما.





يرطب البشرة:

من المفيد أن يتم تناول بذور الكتان بشكل منتظم؛ عندها سيزيد معدل إنتاج الجسم للزيوت الطبيعية، وهذا ما يجعل بشرتك محمية من الجفاف، وتبقى دائماً رطبة وناعمة.