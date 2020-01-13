Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح لا يمكن تخيله.. رئيس ريال مدريد يهين الصفقة التي يحلم زيدان بالتعاقد معها

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:21 م
Advertisements
بيريز وبوجبا
بيريز وبوجبا
الفجر الرياضي
Advertisements

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد صفعة قوية إلى الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وكان ريال مدريد توج أمس الأحد بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز على جاره أتليتكو بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم: "الفوز يثبت أننا الأفضل في العالم ولدينا حارس مميز للغاية اسمه تيبو كورتوا ".

 

وتحدث رئيس ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف، قائلا: "لا أعرف لاعبا اسمه بوجبا".

 

وعن طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد، قال بيريز: "ما فعله الأوروجوياني كان سببا في منحنا التتويج بالسوبر الإسباني هو من أفضل اللاعبين في ريال مدريد هذا الموسم".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد زيدان ريال مدريد بول بوجبا

أخبار تهمك

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و نصف

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 10 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ ساعتين و 55 دقيقة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ أقل من ساعتين

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:57 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status