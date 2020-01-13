تصريح لا يمكن تخيله.. رئيس ريال مدريد يهين الصفقة التي يحلم زيدان بالتعاقد معها

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد صفعة قوية إلى الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ريال مدريد توج أمس الأحد بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز على جاره أتليتكو بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم: "الفوز يثبت أننا الأفضل في العالم ولدينا حارس مميز للغاية اسمه تيبو كورتوا ".

وتحدث رئيس ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف، قائلا: "لا أعرف لاعبا اسمه بوجبا".

وعن طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد، قال بيريز: "ما فعله الأوروجوياني كان سببا في منحنا التتويج بالسوبر الإسباني هو من أفضل اللاعبين في ريال مدريد هذا الموسم".