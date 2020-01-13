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"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:19 م
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فالفيردي
فالفيردي
عبد القادر عرابي
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هاجم أسطورة فريق برشلونة الإسباني أندريس إنيستا إدارة فريقه بشأن تعاملها الحالي مع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي.

وتقوم إدارة النادي الكتالوني في الوقت الحالي بالتفاوض مع عدة مدربين، رغم أن فالفيردي مازال هو المدرب الرسمي للفريث حتى اللحظة.

وأدلى إنيستا بتصريحات إعلامية لراديو " أوندا سيرو" وأبرزتها صحيفة آس الإسبانية قائلاً: " كل ما يجرى حالياً مع فالفيردي أمرٌ قبيح، أعتقد كان على برشلونة إظهار مزيد من الإحترام نحو الرجل".

وعن علاقته برئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو تابع: " لم نكن نتحدث كثيراً، كما لم نتقابل في مناسبات عديدة، لكن علاقتي كانت جيدة به".

وأضاف: " كانت علاقتي جيدة بفالفيردي في آخر موسم لي مع برشلونة، ولكن بغض النظر عن حبي أو كرهي له، ما يحدث معه حالياً شئ مخجل".

وواصل: " قاد جوارديولا فريق برشلونة (ب) قبل أن يتولى الفريق الأول، الأمر يمكن تكراره مع تشافي، فهو يعرف أكثر عن برشلونة".

وعن رونالد كومان استطرد: " كومان مدرب خبير بمعنى الكلمة، لكن الخبرة وحدها لا تكفي، كلاهما كانا في برشلونة ويعرفان الكثير عن النادي".

وعن مستقبله كمدرب أضاف: " حتى الآن لم أحصل على رخصة تدريبية، لكنني أريد الحصول على رخصة، سأواصل اللعب في العام القادم، ما زلت أشعر بالشغف".

وأتم: " أريد إقامة مباراة إعتزالي في إسبانيا، أعرف أن الجدول دائماً مزدحم بسبب إرتباطات اللاعبين".

ومن المقرر أن تقوم إدارة برشلونة اليوم بالإستغناء عن فالفيردي بعد الإجتماع المقرر إجراؤه اليوم الإثنين، وتقوم الإدارة بالتفاوض مع عدة أسماء لخلافته في تدريب البلوجرانا.
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