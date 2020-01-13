ضبط 8 بتهمة غسل 150 مليون جنيه في مطروح





المتهمون حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 150 مليون جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، من القبض على 8 أشخاص، بمحافظة مطروح، بتهمة غسـل 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.