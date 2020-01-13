بسبب الطائرة الأوكرانية.. الإطاحة بثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار

ترددت أنباء عن استقالة 3 مسؤولين إيرانيين كبار وسط غضب في البلاد، إزاء حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في أجواء العاصمة طهران، حسبما ذكرت مصادر محلية، اليوم الإثنين.

وكشف موقع "بغداد بوست" الإخباري، أن المسؤولين الثلاثة هم: نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي.

ونقل موقع "تابناك" الإيراني، عن مصدر في مكتب جهانغيري، أنه نفى استقالته، كما نفت صحيفة "اقتصاد آنلاين" نبأ استقالة ربيعي، وأفادت مصادر أخرى بأن مقربين من شمخاني اقترحوا عليه الاستقالة، لأنه يتعرض لضغوط نتيجة عدم حظر الطيران أثناء استهداف قاعدة عين أسد بالعراق، والتكتم على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، سقطت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها في رحلة بين طهران وكييف، جراء تعرضها لصاروخ دفاع جوي، وسط استنفار في إيران حيث وقع الحادث بعد قصف شنته البلاد على مواقع بالعراق تضم قوات أمريكية، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ببغداد قبلها بأيام.

وكانت إيران قد اعترفت رسميًا أول أمس السبت بإسقاط الطائرة عن طريق "الخطأ"، وأعقب ذلك خروج مئات المتظاهرين في طهران ردد بعضهم شعارات تطالب باستقالة مسؤولين، وطال بعضها المرشد الاعلى للبلاد علي خامنئي.